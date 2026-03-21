Domani è la Giornata Mondiale dell’Acqua 2026 | il tema dell’uguaglianza si coniuga con le attività dell’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Meridionale

Domani si celebra la Giornata Mondiale dell’Acqua 2026, un’occasione per sensibilizzare sull’importanza della risorsa idrica. L’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Meridionale ha programmato iniziative legate al tema dell’uguaglianza, coinvolgendo diverse comunità e promuovendo progetti per un accesso equo all’acqua. L’evento si svolge in diverse località della regione e punta a mettere in evidenza le sfide legate alla gestione della risorsa.

Domani, 22 marzo sarà la giornata mondiale dell’acqua 2026, per quest’anno il tema scelto dalle Nazioni Unite è "Acqua e Genere – Dove scorre l'acqua, cresce l'uguaglianza". Questa edizione evidenzia il legame tra l'accesso all'acqua, i diritti umani e la parità di genere. L’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Meridionale trae spunto dalle iniziative celebrative di domani per testimoniare il lavoro svolto sulla governance dell’acqua, come... 🔗 Leggi su Ilsipontino.net © Ilsipontino.net - Domani è la Giornata Mondiale dell’Acqua 2026: il tema dell’uguaglianza si coniuga con le attività dell’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Meridionale Articoli correlati Acqua: negli invasi di Puglia un po’ meglio di un anno fa ma “severità idrica elevata” Bacino dell'Appennino meridionale, ieri riunioneDi seguito il comunicato: Il quadro complessivo, emerso durante la seduta del 3 febbraio 2026 dell’Osservatorio Permanente sugli Utilizzi Idrici... Alessandro Delpiano nuovo Segretario Generale dell’Autorità di Bacino Distrettuale del fiume PoL’Autorità di bacino distrettuale del fiume Po (ADBPO) ha una nuova guida: la Presidenza del Consiglio dei Ministri, con apposito decreto, ha... Tutto quello che riguarda Giornata Mondiale Temi più discussi: Il 16 marzo è la Giornata Mondiale del panda; Giornata Mondiale dell’Acqua 2026: cos’è il World Water Day e come spiegarlo ai bambini - - Explora; 20 marzo Giornata internazionale della felicità, tutto quello che c'è da sapere; Leone XIV: si promuova lo sviluppo di algoritmi che umanizzino la sfera digitale. Domani, 22 marzo, la Giornata Mondiale dell’Acqua.Domani, domenica 22 marzo , Giornata Mondiale dell’Acqua. Per questa edizione il sottotitolo è molto calzante: Acqua e Priorità di genere. Dove scorre l’Acqua, cresce l’uguaglianza. Proprio da queste ... irpiniaoggi.it Giornata Mondiale della Poesia: il 21 marzo in programma nelle città italiane tanti eventi per avvicinare studenti e cittadini alla letteraturaIl 21 marzo l'Italia festeggia la Giornata mondiale della poesia con eventi diffusi tra scuole e musei, promuovendo la ricchezza culturale nazionale ... orizzontescuola.it In occasione della Giornata mondiale della Poesia, vi proponiamo un viaggio alla scoperta dei versi più famosi di sempre: frammenti di bellezza che, dai classici ai moderni, continuano a sussurrare al cuore dell’umanità. Qual è il vostro verso preferito facebook Oggi è la giornata mondiale del tiramisù. Stamattina tutte le confezioni di mascarpone si sono svegliate presto e hanno cominciato a correre. #tiramisù #mascarponenelpanico #uncucchiainopresto #nonhoneanchedeltiramisùperfesteggiare x.com