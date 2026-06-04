Il prossimo fine settimana si terrà il Rally della Valle Intelvi, organizzato da Aci Como con Valle Intelvi Corse e Asd Rally dei Laghi. Durante l’evento, alcune strade saranno chiuse al traffico per consentire le prove e le gare. Le chiusure riguarderanno diverse arterie nel territorio coinvolto, con indicazioni specifiche per la circolazione. La manifestazione si svolgerà su più tappe e si concluderà con la premiazione finale.

Il prossimo fine settimana i motori torneranno ad accendersi per il Rally della Valle Intelvi, l’atteso evento di Aci Como con Valle Intelvi Corse e Asd Rally dei Laghi. Si comincia sabato 6 giugno con lo Shakedown “Monte Crocione“, che dalle 8:30 alle 13:00 chiuderà un tratto di 2,2 km da Castiglione d’Intelvi (via Fratelli Terragni) fino all’Alpe Grande. Nel pomeriggio e in serata scatteranno i blocchi per le prove speciali. La P.S. 1-4 “Lanzo“ (3,3 km sulla S.P. 13) chiuderà dalle 15:45 alle 18:45 e dalle 20:10 alle 23:10. La più lunga P.S. 2-5 “Laino-Tellero“ (10,3 km da Laino a Ponna) sarà interdetta dalle 16:15 alle 19:15 e dalle 20:40 alle 23:40, lasciando però libera la S. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Rally della Valle Intelvi. Tutte le chiusure

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