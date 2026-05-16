Valle Intelvi punta sull’outdoor | arrivano quattro nuove mappe per escursionisti biker e famiglie

La Valle Intelvi introduce quattro nuove mappe dedicate a escursionisti, biker e famiglie, con l’obiettivo di valorizzare l’offerta outdoor della zona. Questi strumenti turistici sono stati sviluppati per guidare i visitatori lungo i percorsi del territorio, offrendo informazioni dettagliate sui sentieri e le aree di interesse. La presentazione delle cartine si inserisce in un piano più ampio di promozione del turismo attivo, rivolta a chi desidera esplorare la valle e le sue caratteristiche naturali.

La Valle Intelvi rafforza la propria identità di destinazione outdoor del Lago di Como e lancia un nuovo strumento turistico dedicato a visitatori e appassionati della montagna: quattro nuove cartine tematiche pensate per accompagnare turisti e famiglie alla scoperta del territorio tra sentieri. 🔗 Leggi su Quicomo.it

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