Dalla mezzanotte di oggi è in vigore sull’autostrada A14, tra Val di Sangro e Vasto sud in direzione Bari, il divieto di transito per i mezzi pesanti con massa superiore alle 7,5 tonnellate. La zona è interessata da una frana che ha provocato chiusure di vari tratti autostradali e ha interrotto la circolazione ferroviaria. Non sono stati comunicati tempi certi per la riapertura di strade e ferrovie coinvolte.

Dalla mezzanotte di oggi è entrato in vigore sull ’autostrada A14, tra Val di Sangro e Vasto sud in direzione Bari, il divieto di transito per i mezzi pesanti con massa superiore alle 7,5 tonnellate. Il provvedimento, adottato in via precauzionale e concordato con le autorità competenti, si aggiunge alle chiusure già attive dei tratti Vasto sud-Termoli in direzione Bari e Poggio Imperiale-Vasto sud in direzione Pescara, decise ieri per consentire verifiche tecniche dopo l’attivazione del sistema di monitoraggio installato in corrispondenza del fronte franoso di Petacciato, in Molise che ha di fatto spaccato l’Italia in due. Sul luogo della frana, i tecnici di Autostrade per l’Italia proseguono le attività di sorveglianza e monitoraggio, poiché il fronte franoso non si è ancora assestato. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Frana Molise, tutte le chiusure: impossibile prevedere i tempi di riapertura di tratti della A14 chiusi e la ripresa della circolazione ferroviaria

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Il punto sull’A14 dopo la frana di Petacciato, i tratti chiusi e la viabilità alternativa. Il Molise divide in due l’ItaliaRoma, 8 aprile 2026 – La frana di Petacciato in Molise, la più grande d'Europa, ha ricominciato a muoversi e divide in due l'Italia lungo la dorsale...

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Frana in Molise, stop auto e treni e scuole chiuse: cosa succede oraSi riattiva una delle frane più estese d'Europa, quella di Petacciato: chiusi un tratto della A14, con l'asfalto lesionato in alcuni punti, e della linea ferroviaria Bari-Pescara che presenta alcuni b ... tg24.sky.it

Radio Norba News. . FRANA DEL PETACCIATO, IN MOLISE. PESANTI CONSEGUENZE ANCHE SULLA PUGLIA CHE RISCHIA DI ESSEERE ISOLATA. CHIUSI ALCUNI TRATTI DELL’A14 E UN TRATTO DELLA STATALE 16. INTERESSATA ANCHE LA R - facebook.com facebook

L’unica cosa da fare con la frana di Petacciato, in Molise x.com