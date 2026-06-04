Da oggi, 4 giugno, è disponibile su RaiPlay “ Vado a vivere con Me “, il nuovo spettacolo di Jonathan Canini che affronta con ironia uno dei passaggi più significativi della vita adulta: andare a vivere da soli. Lo show segue il percorso di Jonathan, alle prese con la conquista dell’indipendenza e con tutte le difficoltà che ne derivano. Una scelta che rappresenta un importante traguardo personale ma che, tra imprevisti e responsabilità, può trasformarsi in una vera e propria prova di resistenza. Attraverso un linguaggio che unisce stand-up comedy e teatro di carattere, Canini porta sul palco le sfide quotidiane dei giovani adulti: dalla gestione della lavatrice ai primi tentativi ai fornelli, passando per l’organizzazione della casa e le incombenze domestiche che diventano improvvisamente protagoniste della routine. 🔗 Leggi su Nerdpool.it

© Nerdpool.it - RaiPlay, dal 4 giugno arriva “Vado a vivere con Me”: Jonathan Canini racconta le sfide della vita da solo

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