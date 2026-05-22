A Prato, il 22 maggio 2026, è andato in scena lo spettacolo intitolato 'Te lo giuro sul tuo ex', interpretato da Jonathan Canini. L’evento si è svolto in un teatro cittadino con un pubblico numeroso, presente per assistere alla rappresentazione. L’attore ha portato sul palco un testo che riflette sul rapporto tra verità e bugia, con un focus sulla percezione della sincerità nel mondo contemporaneo. La rappresentazione ha suscitato discussioni tra gli spettatori sulla fiducia e le maschere quotidiane.

Prato, 22 maggio 2026 – La verità è sopravvalutata. In un mondo che ci chiede di essere sempre perfetti, efficienti e aggiornati, la bugia è diventata un atto di sopravvivenza. Parola di Jonathan Canini. “Te lo giuro sul tuo ex” è il nuovo spettacolo dell’attore e comico che debutta, in anteprima, da sabato 23 a venerdì 29 maggio al Teatro Il Garibaldi di Prato (escluso martedì 26). Le anteprime dovevano essere due, ma quando si parla di Canini mai mettere freni. Biglietti volatilizzati in un amen e altre 4 repliche a furor di popolo. Fate alla svelta perché sono rimasti posti solo per venerdì 29. Il tour riprenderà a metà giugno con una serie di date tutte toscane: tra le altre, quelle alla Fortezza Medicea di Arezzo, al Castello Pasquini di Castiglioncello, alla Versiliana di Marina di Pietrasanta, in piazza Duomo a San Miniato. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Prato, in scena Jonathan Canini col nuovo spettacolo 'Te lo giuro sul tuo ex'

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Sullo stesso argomento

Firenze, Angelo Pintus in scena col nuovo spettacolo NabanaFirenze, 3 aprile 2026 - Un viaggio ironico e intelligente attraverso la vita quotidiana, le relazioni e le stranezze del nostro tempo.

“Che fai mi spari? Te lo giuro io…”, poi i colpi. Dino muore così, spunta video atrocel giallo sulla morte di Annibale Carta, il personal trainer di 42 anni freddato lunedì sera a Foggia, si arricchisce di dettagli raggelanti che...

Ritorna Canini . Un nuovo show e cinque soldoutEditoriale Nazionale ha integrato apposito componente software (tracciatore di terza parte c.d. SDK Testo) al fine della rilevazione audience da parte di Audicom S.r.l. e, quindi, per analizzare la fr ... lanazione.it

'Te lo giuro sul tuo ex' debutta a Prato il nuovo spettacolo di Jonathan CaniniJonathan Canini torna e lo fa con Te lo giuro sul tuo ex: il nuovo spettacolo dell’attore e comico che debutta, in anteprima, da sabato 23 a venerdì 29 maggio al Teatro Il Garibaldi di Prato (esclus ... 055firenze.it