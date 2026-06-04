Gli Stati Uniti hanno effettuato un raid in mare aperto nell’Oceano Pacifico orientale, colpendo un’imbarcazione sospettata di essere impiegata nel traffico di droga. La nave è stata raggiunta da forze statunitensi, senza ulteriori dettagli sulla sua identità o sull’esito dell’operazione. Non sono stati comunicati eventuali arresti o sequestri, né altre informazioni riguardanti la vicenda.

Ancora un attacco degli Stati Uniti contro un’imbarcazione accusata di contrabbando di droga nell’ Oceano Pacifico orientale. Il raid, che ha ucciso due uomini ed è avvenuto mercoledì, porta ad almeno 207 morti il bilancio complessivo delle vittime da quando attacchi di questo tipo sono iniziati a settembre contro quelli che il presidente Donald Trump definisce “ narcoterroristi “. Il Comando Sud degli Stati Uniti ha annunciato l’ultimo attacco nell’ambito della campagna, in corso da mesi, contro presunte imbarcazioni dedite al traffico di droga che attraversano il Mar dei Caraibi e il Pacifico orientale, dicendo di avere preso di mira i presunti trafficanti lungo rotte di contrabbando note, ma senza fornire prove a sostegno dell’informazione che l’imbarcazione trasportasse droga. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Raid degli Stati Uniti nel Pacifico: colpita una barca forse impiegata nel traffico di droga

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16 Bombers, 0 Fuel, and 800 Miles of Ocean — Until He Ordered a Launch into Impossible Odds

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