Pacifico raid USA su barca | il bilancio sale a 198 morti nel raid

Notizia in breve

Gli Stati Uniti hanno condotto un attacco su una barca nel Pacifico, causando almeno 198 morti. Dopo il raid, sono state segnalate esplosioni che hanno distrutto il relitto. Le autorità militari statunitensi non hanno ancora fornito dettagli sui responsabili dell’operazione denominata Southern Spear. La barca è stata colpita in acque internazionali, e le circostanze precise delle esplosioni rimangono ancora da chiarire.