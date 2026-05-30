Pacifico raid USA su barca | il bilancio sale a 198 morti nel raid
Gli Stati Uniti hanno condotto un attacco su una barca nel Pacifico, causando almeno 198 morti. Dopo il raid, sono state segnalate esplosioni che hanno distrutto il relitto. Le autorità militari statunitensi non hanno ancora fornito dettagli sui responsabili dell’operazione denominata Southern Spear. La barca è stata colpita in acque internazionali, e le circostanze precise delle esplosioni rimangono ancora da chiarire.
? Domande chiave Come sono avvenute le esplosioni che hanno distrutto il relitto? Chi sono i responsabili dell'operazione militare Southern Spear? Perché l'amministrazione Trump ha scelto questa strategia bellica nel Pacifico? Quali saranno le conseguenze dei raid sulle rotte dei cartelli??? In Breve Operazione Southern Spear lanciata a settembre contro i cartelli della droga. Tre morti nell'ultimo attacco dopo altri due raid letali in sette giorni. Strategia Trump trasforma rotte . 🔗 Leggi su Ameve.eu
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