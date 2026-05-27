L’esercito statunitense ha condotto un attacco contro un’imbarcazione sospettata di trasportare droga nell’Oceano Pacifico orientale. L’operazione si è svolta in un’area in cui si sospetta traffico di stupefacenti, senza ulteriori dettagli sulla destinazione o sul numero di persone coinvolte. La nave è stata colpita durante un intervento mirato, ma non sono state fornite informazioni su eventuali danni o sequestri.

L’esercito statunitense ha sferrato un altro attacco contro un’imbarcazione sospettata di trasportare droga nell’Oceano Pacifico orientale. Una persona è morta, altre due sono sopravvissute. Un video pubblicato sui social media dal Comando Sud degli Stati Uniti mostra un’imbarcazione che sfreccia sull’acqua prima di esplodere in fiamme. La campagna dell’amministrazione Trump volta a colpire presunte imbarcazioni dedite al traffico di droga nelle acque dell’America Latina, compreso il Pacifico orientale e il Mar dei Caraibi, è in corso dall’inizio di settembre e ha causato la morte di almeno 194 persone in totale. Questo articolo Usa, colpita... 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Usa, colpita nel Pacifico presunta imbarcazione utilizzata per il traffico di droga

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US military carries out 30th strike on alleged drug boat

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