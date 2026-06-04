Rai2 | stasera stop a Ore 14 Sera per il Golden Gala di atletica

Stasera Rai2 interrompe la trasmissione di Ore 14 Sera per trasmettere il Golden Gala di atletica. La programmazione cambia improvvisamente senza preavviso. La manifestazione comprende la sfida tra Marcell Jacobs e altri atleti sui 100 metri. La decisione di interrompere la trasmissione è stata comunicata ai telespettatori poco prima dell’evento. La trasmissione riprenderà successivamente alla fine della competizione.

Chi affronterà Marcell Jacobs nello scontro epico dei 100 metri?. Perché Ore 14 Sera subirà un cambio di palinsesto improvviso?. Come risponderà Milo Infante alla sfida diretta con Quarto grado?. Quali sviluppi del caso Garlasco potrebbero prolungare la trasmissione?.? In Breve Duello 100 metri tra Marcell Jacobs e Noah Lyles allo Stadio Olimpico. Delegazione italiana composta da 18 atleti tra cui Andy Diaz e Nadia Battocletti. Ore 14 Sera riprende venerdì 5 giugno contro Quarto grado di Nuzzi e Viero. Possibile proroga per approfondire il caso Garlasco e l'indagine su Andrea Sempio. Il palinsesto di Rai2 cambia rotta questa sera 4 giugno per il Golden Gala Pietro Mennea. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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Ore 14, Milo Infante saluta il pomeriggio di Rai 2 ma promette di tornare presto sul caso Garlasco

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