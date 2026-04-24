Il programma di informazione trasmesso nel primo pomeriggio su Rai2 ha registrato ottimi ascolti il 23 aprile, raggiungendo 932.000 spettatori e ottenendo una quota di mercato del 7%. La trasmissione si conferma tra i programmi più seguiti della giornata, attirando un pubblico consistente. I dati sono stati comunicati dalla piattaforma di rilevazione degli ascolti televisivi.

Ottimi ascolti su Rai2 per ‘Ore 14 Sera’, che è stato seguito da 932.000 spettatori pari al 7% di share. Il programma condotto da Milo Infante è leader tra i programmi d’informazione di ieri. Sempre nel prime time su Rai 1, le due puntate della fiction “Uno sbirro in Appennino”, sono state seguite nel complesso da 3 milioni 171 mila spettatori con il 20,1% di share. Su Rai 3 “ Splendida cornice ” ottiene il 6,6% di share con 1 milione 20 mila spettatori. Nel preserale di Rai 1 “ L’Eredità ” raggiunge il 29,7% di share con 4 milioni 415 mila spettatori. Su Canale5 ‘ Forbidden Fruit ‘ ha totalizzato 1.917.000 spettatori con uno share del 13.4%.🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Ascolti tv 23 aprile: ‘Ore 14 Sera’ su Rai2 è il programma di informazione più visto

Notizie correlate

Ascolti tv ieri sera 23 aprile 2026, da Uno sbirro in Appennino a Ore 14 Sera a Forbidden Fruit - I dati Auditel della prima serataEcco quale programma ha conquistato la prima serata di ieri, giovedì 23 aprile 2026 Gli ascolti tv di ieri sera, giovedì 23 aprile 2026, vedono lo...

Ascolti tv ieri giovedì 2 aprile chi ha vinto tra Qualcosa di Lilla, Stanno Tutti Invitati e Ore 14 SeraMediaset non riesce a centrare il tris nella giornata di giovedì 2 aprile per quanto riguarda la battaglia degli ascolti tv.

Contenuti di approfondimento

Temi più discussi: Ascolti Tv ieri (22 aprile): il Grande Fratello VIP non decolla neanche in un mercoledì senza Rai, ottimi Sciarelli e Cazzullo; Ascolti TV del 22 aprile, Grande Fratello Vip 2026: quanto ha totalizzato l'undicesima puntata, ecco i dati auditel; Ascolti tv 22 aprile: vince Atalanta-Lazio (16,5%) scende il Grande Fratello Vip (15,7%) e Sister Act 2 (11%); Ascolti tv, ‘Uno Sbirro in Appennino’ su Rai1 vince il prime time di giovedì 23 aprile.

Ascolti Tv ieri (23 aprile): vince Claudio Bisio, Milo Infante vola ancora, Veronica Gentili non sbagliaUno Sbirro in Appennino trionfa con più del 20% di share, Forbidden Fruit al 13,4%, Ore 14 al 7%, Formigli batte De Debbio: tutti i dati Auditel ... libero.it

Ascolti TV 23 aprile, chi ha vinto tra Uno sbirro in Appennino e Forbidden fruit: i dati in aggiornamentoChi ha vinto tra la fiction di Rai1 Uno sbirro in Appennino con Claudio Bisio e la soap turca di Canale5 Forbidden fruit ... fanpage.it

Complimenti a @RaiUno @voltabuonarai @caterinabalivo @domenicomarock @RosannaCacio @antomezzancella per gli Ascolti con 1.403.000 13,65%-1.382.000 16,84% #LaVoltaBuona #LVB Foto UFFICIO STAMPA RAI x.com

La sfida per gli ascolti si accende e non mancano i colpi di scena, Gerry Scotti gioca la sua carta più inaspettata - facebook.com facebook