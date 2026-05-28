Rai2 oggi a ‘Ore 14 Sera’ il delitto di Garlasco

Oggi alle 21, Rai2 trasmette una nuova puntata di “Ore 14 Sera” dedicata al delitto di Garlasco. La trasmissione approfondisce i dettagli del caso, che ha coinvolto un omicidio avvenuto nella località lombarda. La puntata si concentra sugli aspetti investigativi e sui risvolti giudiziari legati alla vicenda.

Il delitto di Garlasco al centro della nuova puntata di “Ore 14 Sera”, in onda oggi 28 maggio 2026 alle 21.20 su Rai 2. Il programma, condotto da Milo Infante e dedicato ai principali fatti di cronaca, si occuperà delle ultime novità sul giallo di Garlasco con nuove intercettazioni e nuovi scenari aperti dalle indagini. Gli ospiti di ‘Ore 14 Sera’. Tra gli ospiti della puntata la direttrice de LaPresse Alessia Lautone, la conduttrice Monica Leofreddi, Francesco Borgonovo, vicedirettore de La Verità, l’avvocato penalista Saverio Macrì, la psichiatra Sarah Viola. In studio anche il legale di Alberto Stasi Antonio De Rensis, la legale di Andrea... 🔗 Leggi su Lapresse.it

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Garlasco, il giallo sul telefono di casa Poggi - Ore 14 Sera 11/12/2025

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