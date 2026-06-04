Rai1 ha concluso la programmazione autunnale 2026 dedicata all'intrattenimento, annunciando alcune conferme tra i programmi più popolari. Sono state inoltre annunciate due novità che entreranno in palinsesto. La rete ha definito le linee guida per la stagione, mantenendo alcuni show storici e introducendo nuove produzioni. Nessuna indicazione è stata fornita sui dettagli specifici delle trasmissioni o sulle date di messa in onda.

Rai1 ha chiuso i palinsesti d’autunno 2026 per quanto riguarda l’intrattenimento. Ci saranno conferme amatissime dal pubblico e due grandi novità. Partiamo dalle notizie già note di cui vi abbiamo parlato nei giorni scorsi anche qui. Il trasloco di Tale e Quale Show al mercoledì sera per accendere la serata per tradizione più debole della rete ammiraglia, il tutto spostando budget da Rai2 che vedrà la cancellazione di alcuni programmi, a partire da Lo Spaesato con Teo Mammucari. Al venerdì rimane The Voice Senior che anticiperà la partenza, probabilmente al 9 ottobre. Tra novembre e dicembre, prima della pausa per Natale e Capodanno, sempre al venerdì ci saranno due show evento musicali di 23 puntate a testa. 🔗 Leggi su Bubinoblog

© Bubinoblog - RAI1 HA CHIUSO I PALINSESTI SHOW D’AUTUNNO TRA CONFERME E DUE NOVITÀ

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