La settimana dal 3 al 9 maggio 2026 porta cambiamenti significativi nei palinsesti televisivi di alcune emittenti nazionali. Su Rai1, alcune trasmissioni vengono confermate, mentre altre vengono sostituite o spostate. Canale 5 introduce novità, con programmi inediti e modifiche alla programmazione abituale. La programmazione di questa settimana si distingue per le diverse scelte delle reti, che alternano conferme e rivoluzioni nel palinsesto.

La settimana dei palinsesti dal 3 al 9 maggio 2026 si preannuncia tutt’altro che stabile. Tra conferme, slittamenti e programmazioni ancora in fase di definizione, il focus resta su Rai1 e Canale 5, protagonisti di un vero e proprio “valzer” televisivo che potrebbe cambiare gli equilibri del prime time. Rai 1 D: Roberta Valente* (45) 1ªTv L: Ulisse: Il Piacere della Scoperta (14) new M: Il Commissario Montalbano 5 R M: 71° David di Donatello G: Buonvino: Misteri a Villa Borghese (12) new V: Dalla Strada al Palco Special (da confermare) S: MilleUnaCover Sanremo (da confermare) Canale 5 D: Racconto di Una Notte 1ªTv L: I Cesaroni: Il Ritorno*...🔗 Leggi su Tivvusia.com

© Tivvusia.com - Palinsesti TV 3-9 maggio 2026: Rai1 e Canale 5 tra conferme e rivoluzioni

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