Palinsesti TV 26 aprile-2 maggio 2026 | Rai1 sorprende Canale 5 tra show e reality

Dal 26 aprile al 2 maggio 2026, i palinsesti televisivi includono programmi di varie reti come Rai1, Canale 5, La7, Tv8, Nove e La7 Cinema. La programmazione presenta fiction in prima visione, talk show, film e grandi appuntamenti del prime time. Rai1 propone alcune sorprese, mentre Canale 5 alterna show e reality. La settimana si svolge tra diversi generi e produzioni, offrendo un’ampia scelta di intrattenimento agli spettatori.

Palinsesti Rai, Mediaset, La7, Tv8, Nove e La7 Cinema dal 26 aprile al 2 maggio 2026, tra fiction in prima visione, talk, cinema e grandi show del prime time. Rai 1 D: Roberta Valente: Notaia in Sorrento (34) 1ªTv L: La Buona Stella (33) 1ªTv M: Il Commissario Montalbano R M: Roberto Bolle: Siamo Danza G: Uno Sbirro in Appennino (44) 1ªTv V: L’Eco del Cuore 1ªTv S: MilleUnaCover Sanremo (12) Canale 5 D: Racconto di Una Notte 1ªTv L: I Cesaroni: Il Ritorno (36) 1ªTv M: Grande Fratello Vip (1316) M: TIM Battiti Live Spring new G: Forbidden Fruit 1ªTv V: Il Diavolo veste Prada S: Amici di Maria De Filippi (79) Rai 2 D: NCIS: Unità Anticrimine...🔗 Leggi su Tivvusia.com © Tivvusia.com - Palinsesti TV 26 aprile-2 maggio 2026: Rai1 sorprende, Canale 5 tra show e reality Notizie correlate PALINSESTI 26 APRILE-2 MAGGIO 2026: RAI1 IN SALSA FERRAGOSTO, CANALE 5 FRIZZANTEPalinsesti Rai, Mediaset, La7, Tv8, Nove e La7 Cinema dal 26 aprile al 2 maggio 2026. Una raccolta di contenuti Argomenti più discussi: Programma TV dal 27 ottobre al 2 novembre 2025: cosa guardare questa settimana?; Programmazione tv, cambia il palinsesto di Canale 5: Grande Fratello Vip cambia giorno; Stasera in TV, programmi e film di lunedì 20 aprile in prima serata; Rai: Giletti sparisce (controvoglia), De Martino allunga STEP sorpresa, Milly Carlucci chiude. Programmazione tv, cambia il palinsesto di Canale 5: Grande Fratello Vip cambia giornoCambio programmazione tv in casa Mediaset la prossima settimana (21-22 aprile 2026). A subire delle modifiche sarà il palinsesto di Canale 5. Le novità riguardano due programmi molti amati dal pubblic ... msn.com Saluti da Valeria Marini. Palinsesti Rai #valeriamarini #chiquitodp @valeriamarini - facebook.com facebook