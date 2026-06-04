Rai 1 ha deciso di dedicare la programmazione autunnale a musica e spettacolo, puntando su Achille Lauro e Sal Da Vinci. Per far spazio a questo cambio di palinsesto, Carlo Conti dovrà spostare la sua trasmissione in una diversa collocazione. La rete sta preparando un nuovo palinsesto che prevede più contenuti musicali e spettacoli dal vivo. La modifica comporta anche un riposizionamento di alcuni programmi già in onda.

L’autunno che verrà sarà in musica per Rai 1. La rete ammiraglia starebbe lavorando a due importanti eventi televisivi dedicati ad Achille Lauro e Sal Da Vinci, al centro di una strategia che punta a rafforzare il venerdì sera con appuntamenti speciali capaci di intercettare pubblici diversi ma ugualmente fedeli. Una scelta che, inevitabilmente, avrà conseguenze anche sugli equilibri del palinsesto. Secondo le indiscrezioni, tra novembre e dicembre andranno in onda due serate evento dedicate all’ex giudice di X Factor, mentre altre due saranno riservate al collega napoletano, reduce dal trionfo al Festival di Sanremo 2026. Quattro appuntamenti speciali che ridisegneranno inevitabilmente il volto del prime time del venerdì e che costringeranno uno dei programmi simbolo della rete, Tale e Quale Show di Carlo Conti, a cambiare collocazione. 🔗 Leggi su Dilei.it

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© Dilei.it - Rai 1 punta su Achille Lauro e Sal Da Vinci, Carlo Conti costretto a traslocare

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Sanremo 2026 - Sal Da Vinci e Michele Zarrillo cantano Cinque giorni

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