Sal Da Vinci showman | la Rai punta su di lui con un varietà in autunno

La Rai ha annunciato che Sal Da Vinci condurrà un nuovo varietà in prima serata su Rai1 in autunno. L’artista napoletano, reduce dal successo di “Rossetto e caffè”, dalla vittoria a Sanremo 2026 con “Per sempre sì” e dal quinto posto all’Eurovision di Vienna, si prepara a questa nuova esperienza televisiva. La trasmissione sarà il primo impegno come conduttore per Da Vinci nel prime time della rete pubblica.

Il nome del momento è Sal Da Vinci. Dopo il successo di “Rossetto e caffè”, il trionfo a Sanremo 2026 con “Per sempre sì” e il quinto posto all’Eurovision Song Contest di Vienna, l’artista partenopeo si prepara a debuttare anche come conduttore nel prime time di Rai1. Sembrerebbe che mamma Rai stia ridisegnando la programmazione autunnale. Il venerdì, dove fino allo scorso anno andava in onda Carlo Conti, potrebbe essere il giorno a lui assegnato. La Rai avrebbe pensato ad un nuovo show musicale affidato proprio a Sal. Almeno due puntate in prima serata, con buone probabilità proprio al venerdì, in cui l’artista farà il suo esordio da padrone di casa in un vero spettacolo, non un semplice concerto. 🔗 Leggi su 361magazine.com

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