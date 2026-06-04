Raffaella Fico e Armando Izzo sono stati fotografati insieme a Positano, mentre si scambiavano baci e abbracci sotto l'ombrellone. Le immagini mostrano i due in atteggiamenti affettuosi, lasciando intendere una riconciliazione. Non ci sono dichiarazioni ufficiali da parte dei diretti interessati. Le foto risalgono a un momento di relax sulla spiaggia, dove sono stati immortalati mentre condividono momenti di intimità.

La modella e il calciatore sono di nuovo una coppia? Gli ultimi scatti lascerebbe poco spazio ai dubbi Raffaella Fico e Armando Izzo sono tornati insieme? La modella e il calciatore sono stati immortalati insieme durante una vacanza in Costiera Amalfitana e la complicità che emerge dagli scat. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Raffaella Fico e Armando Izzo sono tornati insieme? Baci sulla bocca e abbracci sotto l'ombrellone a Positano

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Raffaella Fico e Armando Izzo si sono lasciati: prima la tragedia del figlio, ora rispunta la moglie

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Raffaella Fico e Armando Izzo sono tornati insieme?Una fotografia recente mostra Raffaella Fico e Armando Izzo insieme, anche se si trovano a distanza e in posizioni opposte.

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