Raffaella Fico e Armando Izzo sono tornati insieme? Baci sulla bocca e abbracci sotto l' ombrellone a Positano

Da ilgiornaleditalia.it 4 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Raffaella Fico e Armando Izzo sono stati fotografati insieme a Positano, mentre si scambiavano baci e abbracci sotto l'ombrellone. Le immagini mostrano i due in atteggiamenti affettuosi, lasciando intendere una riconciliazione. Non ci sono dichiarazioni ufficiali da parte dei diretti interessati. Le foto risalgono a un momento di relax sulla spiaggia, dove sono stati immortalati mentre condividono momenti di intimità.

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