Una fotografia recente mostra Raffaella Fico e Armando Izzo insieme, anche se si trovano a distanza e in posizioni opposte. La presenza di entrambi nella stessa immagine ha riacceso le speculazioni su un possibile riavvicinamento tra i due. Non ci sono altre conferme ufficiali o dichiarazioni che chiariscano la natura della loro relazione attuale. La foto ha attirato l'attenzione di chi segue da vicino le vicende dei due personaggi pubblici.

Ad accendere il gossip su un possibile ritorno di fiamma tra Raffaella Fico e Armando Izzo è una foto in cui i due compaiono entrambi anche se ai poli opposti Uno scatto che accende supposizioni e dubbi su un possibile ritorno di fiamma.Raffaella Fico e Armando Izzohanno vissuto una incredibile storia d’amore che solo poco tempo fa sarebbe giunta al capolinea. Lei era rimasta incinta ma negli ultimi giorni del 2025 era arrivata notizia della perdita del figlio. Da lì qualcosa forse si era spezzato tra i due, fino ad arrivare alla rottura definitiva. Oggi però c’è qualcosa che fa parlare ancora di loro:una foto allo stesso evento pur non essendo uno vicino all’altra.🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Raffaella Fico e Armando Izzo sono tornati insieme?

Raffaella Fico e Armando Izzo si sono lasciati: prima la tragedia del figlio, ora rispunta la moglie

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«In questo periodo di riflessione sua ne approfitterò per riflettere anche io. Se dovesse tornare, dovrà darmi delle spiegazioni. Poi nella vita mai dire mai». Raffaella Fico non chiude del tutto le porte al passato, dopo la decisione di Armando Izzo di interromper facebook