Raffaella Fico e Armando Izzo sono tornati insieme dopo una lunga crisi. Dopo settimane di voci di separazione, i due hanno ricominciato a frequentarsi, riscoprendo la passione. La coppia aveva attraversato un periodo difficile, ma ora sembra aver superato le tensioni. La notizia è stata confermata da alcune fonti vicine alla coppia, che hanno riferito di un riavvicinamento avvenuto in modo spontaneo. Nessun dettaglio sulle circostanze o sui tempi del ritorno.

Dopo settimane in cui si parlava soltanto di distanza e rottura definitiva, la storia tra Raffaella Fico e Armando Izzo sembra aver preso una direzione del tutto inattesa. Le indiscrezioni delle ultime ore raccontano infatti un ritorno di fiamma che spiazza chi li dava ormai separati. A rafforzare il gossip sono arrivate anche alcune immagini pubblicate dai settimanali di cronaca rosa, che mostrerebbero la coppia di nuovo unita e complice, lasciandosi andare a gesti affettuosi. Un colpo di scena che ribalta completamente il quadro delle settimane precedenti. La crisi è passata: Raffaella Fico e Armando Izzo di nuovo insieme. Le voci su un possibile riavvicinamento circolavano già da tempo, alimentate da incontri pubblici e piccoli segnali social che non erano passati inosservati. 🔗 Leggi su Donnapop.it

© Donnapop.it - Altro che addio, Raffaella Fico e Armando Izzo sono tornati insieme dopo la bruttissima crisi: passione sotto il sole

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The Venetians by M. E. Braddon | A Tale of Passion, Power & Intrigue in Venice |Full audiobook

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