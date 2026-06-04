Raffaella Fico e Armando Izzo sono stati paparazzati a Positano mentre si scambiavano baci e abbracci sotto l’ombrellone. I fotografi li hanno immortalati in atteggiamenti intimi, segnalando un possibile ritorno di fiamma. Nessuna dichiarazione ufficiale è stata rilasciata, né sono stati confermati ulteriori dettagli sulla loro relazione. La coppia era già stata vista in passato insieme, ma questa è la prima volta che vengono fotografati in atteggiamenti così intimi dopo un periodo di distanza.

Ritorno di fiamma per Raffaella Fico e Armando Izzo? Così parrebbe, dato che i due sono stati paparazzati insieme a Positano tra baci infuocati e abbracci sotto l’ombrellone. Nonostante la smentita social del calciatore, la coppia avrebbe ritrovato il sentimento che li ha legati: fuoco di paglia o un amore che è ritornato ad ardere come un tempo? Raffaella Fico e Armando Izzo di nuovo insieme: baci sotto l’ombrellone. È tornato di nuovo il sereno tra Raffaella Fico e Armando Izzo? A giudicare dalla copertina di Diva e Donna sembrerebbe proprio di si. La coppia è stata paparazzata dal settimanale e le foto pubblicate parlano chiaro, con il calciatore e la showgirl in atteggiamenti inequivocabili al mare. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Raffaella Fico e Armando Izzo paparazzati insieme: (ennesimo) ritorno di fiamma

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