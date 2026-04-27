Raffaella Fico e Armando Izzo avvistati insieme Possibile ritorno di fiamma?

Raffaella Fico e Armando Izzo sono stati fotografati insieme durante un pranzo e sui social è stata condivisa un'immagine che li ritrae nello stesso momento. La presenza di questa foto ha suscitato interesse tra i follower, portando alla ribalta la possibilità di un loro riavvicinamento. La notizia si diffonde rapidamente sui social media, senza ulteriori dettagli o dichiarazioni ufficiali.

Basta un pranzo insieme ed una foto postata sui social per riaccendere i riflettori su Raffaella Fico e Armando Izzo. I due sono stati avvistati insieme domenica 26 aprile a Teano, alimentando le ipotesi su un possibile ritorno di fiamma. Lo scatto, rilanciato sui social da Deianira Marzano.🔗 Leggi su Napolitoday.it

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