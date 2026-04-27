Due settimane dopo la fine della loro relazione, la showgirl e il calciatore sono stati avvistati insieme sui social media, attirando l’attenzione dei follower. Le immagini e i commenti condivisi sui loro profili hanno riacceso il gossip sul possibile ritorno di fiamma tra i due. Al momento non ci sono dichiarazioni ufficiali da parte di entrambi, e la loro interazione sui social ha fatto discutere tra gli utenti.

A poco più di due settimane dall'ufficializzazione dell'addio, confermato dal calciatore dopo le indiscrezioni circolate online, sembra proprio che Armando Izzo e Raffaella Fico si siano riavvicinati nel corso del weekend. L'ex coppia, legata per pochi mesi dalla fine dello scorso anno, è stata sorpresa in compagnia di amici in un agriturismo in provincia di Caserta e il gossip è subito esploso. Armando Izzo e Raffaella Fico, lontani suoi social da quando è stata ufficializzata la decisione del calciatore di prendersi una pausa e allontanarsi, hanno partecipato allo stesso evento in un agriturismo di Teano, in provincia di Caserta, e hanno posato per una foto di gruppo che ha subito fatto il giro dei social.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Raffaella Fico e Armando Izzo insieme sui social: è ritorno di fiamma?

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