Autocarro in fiamme sul raccordo autostradale Salerno-Avellino

Questa mattina alle 10:00 si è verificato un incendio che ha coinvolto un autocarro sul raccordo autostradale Salerno-Avellino, in direzione sud, nei pressi di Baronissi. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per spegnere le fiamme e mettere in sicurezza l’area. Al momento non ci sono notizie su eventuali feriti o cause dell’incendio. La circolazione ha subito rallentamenti nella zona interessata.

Incendio di un’autocarro questa mattina alle 10:00 sul raccordo autostradale Salerno Avellino in direzione sud all’altezza di Baronissi. Un Iveco Stralis, per cause da accertare, durante la marcia ha sviluppato fiamme probabilmente dal vano motore. Il conducente fortunatamente è riuscito ad accostare il mezzo e a chiamare i soccorsi. Sul posto prontamente giunti i vigili del fuoco del distaccamento di Mercato San Severino, che hanno provveduto ad estinguere le fiamme e a mettere in sicurezza il mezzo per poi permettere la normale circolazione autostradale. Palazzina crollata a San Felice a Cancello, proprietario denunciato per lavori. Finti nipoti e falsi carabinieri, colpi per 100mila euro: sgominata la.🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Autocarro in fiamme sul raccordo autostradale Salerno-Avellino Notizie correlate Perugia. Incidente sul Raccordo Autostradale: auto in fiamme, conducente salvoDopo l’impatto, il veicolo ha preso fuoco, ma la squadra operativa ha prontamente domato le fiamme con un’APS (Autopompa Serbatoio). Grave scontro tra auto e camion sul Raccordo Avellino–SalernoTamponamento in corso sul Raccordo Autostradale Avellino–Salerno, in direzione sud, nel territorio di Baronissi.