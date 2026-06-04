Nella soap opera turca in onda oggi alle 16, Rasit si mostra furioso con Savas, mentre Kursat pianifica una vendetta. La puntata offre scene di tensione tra i personaggi, con Rasit che manifesta il suo risentimento e Kursat che prepara una risposta. La narrazione si concentra sui conflitti tra i protagonisti, senza ulteriori dettagli sui motivi delle loro azioni. La vicenda si sviluppa in una notte di forti emozioni e scontri.

C’è grande interesse da parte dei telespettatori per la soap opera turca Racconto di una notte, in onda su Canale 5 oggi alle 16.05. In molti si chiedono cosa accadrà oggi, giovedì 4 giugno 2026 nel nuovo appuntamento settimanale, intrighi e colpi di scena non mancheranno. Mavis e Sare sono state lasciate in una stazione di autobus, dovranno prenderne uno da lì per poter tornare a casa. La prima però non vuole lasciare Istanbul e convincerà anche l'altra a rimanere lì. La ragazza deciderà di mettersi in contatto con Salih per chiedere il suo aiuto. Intanto Selim sarà felice per la sua vittoria e si mostrerà soddisfatto quando Kursat porterà Ezra e Canfeza a casa sua. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Racconto di una notte, anticipazioni 4 giugno 2026: Rasit furioso con Savas, Kursat vuole vendicarsi

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Racconto di una notte anticipazioni dal 4 al 7 Giugno, La verità di Kusat Mahir scopre la verità sul

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