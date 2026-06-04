Racconto di una notte anticipazioni 4 giugno 2026 | Rasit furioso con Savas Kursat vuole vendicarsi
Nella soap opera turca in onda oggi alle 16, Rasit si mostra furioso con Savas, mentre Kursat pianifica una vendetta. La puntata offre scene di tensione tra i personaggi, con Rasit che manifesta il suo risentimento e Kursat che prepara una risposta. La narrazione si concentra sui conflitti tra i protagonisti, senza ulteriori dettagli sui motivi delle loro azioni. La vicenda si sviluppa in una notte di forti emozioni e scontri.
C’è grande interesse da parte dei telespettatori per la soap opera turca Racconto di una notte, in onda su Canale 5 oggi alle 16.05. In molti si chiedono cosa accadrà oggi, giovedì 4 giugno 2026 nel nuovo appuntamento settimanale, intrighi e colpi di scena non mancheranno. Mavis e Sare sono state lasciate in una stazione di autobus, dovranno prenderne uno da lì per poter tornare a casa. La prima però non vuole lasciare Istanbul e convincerà anche l'altra a rimanere lì. La ragazza deciderà di mettersi in contatto con Salih per chiedere il suo aiuto. Intanto Selim sarà felice per la sua vittoria e si mostrerà soddisfatto quando Kursat porterà Ezra e Canfeza a casa sua. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net
Racconto di una notte anticipazioni dal 4 al 7 Giugno, La verità di Kusat Mahir scopre la verità sul
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