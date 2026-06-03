Durante la notte, Savas ha ferito Mahir e Canfeza ha deciso di rinunciare alle nozze. La scena si è svolta in modo improvviso e violento, lasciando i personaggi e il pubblico senza parole. La puntata di oggi alle 16 su Canale 5 si concentra su questi eventi, che hanno sconvolto i protagonisti e modificato i loro piani. La soap turca continua a tenere alta l’attenzione con sviluppi inaspettati.

C’è grande interesse da parte dei telespettatori per la soap opera turca Racconto di una notte, in onda su Canale 5 oggi alle 16.05. In molti si chiedono cosa accadrà oggi, mercoledì 3 giugno 2026 nel nuovo appuntamento settimanale, intrighi e colpi di scena non mancheranno. Gli spoiler fanno sapere che Salih e Mahir riusciranno a fermare Orhan e lo convinceranno a rivelare l'identità di Boris dopo avergli promesso i documenti necessari per andare via dal Paese. L'uomo stava per fare il suo nome, Savas però gli sparerà. Savas sarà incappucciato, quindi irriconoscibile, Mahir proverà a rincorrerlo ma quando proprio quando starà per smascherarlo lo ferirà. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Racconto di una notte, anticipazioni 3 giugno 2026: Savas ferisce Mahir, Canfeza rinuncia alle nozze

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Racconto di una notte anticipazioni dal 1 al 3 Giugno, Sava spara a Mahir: Mustafa perde la vita!

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