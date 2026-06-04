Raccolta rifiuti a Torraca stipendi bloccati da mesi | la Fit Cisl pronta allo sciopero
La Fit Cisl di Salerno ha avviato una procedura di raffreddamento in vista di uno sciopero, a causa del blocco degli stipendi dei lavoratori impegnati nella raccolta rifiuti nel Comune di Torraca. La questione riguarda mesi di pagamenti non effettuati, che hanno portato alla decisione di predisporre azioni di protesta. La procedura è ora in fase preliminare.
La Fit Cisl di Salerno ha formalmente attivato la procedura di raffreddamento propedeutica allo sciopero per il cantiere di igiene urbana del Comune di Torraca. Il provvedimento è scattato a seguito delle accertate e reiterate inadempienze dell'azienda appaltatrice, la General Enterprise, nel. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
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