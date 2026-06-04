Raccolta rifiuti a Torraca stipendi bloccati da mesi | la Fit Cisl pronta allo sciopero

Notizia in breve

La Fit Cisl di Salerno ha avviato una procedura di raffreddamento in vista di uno sciopero, a causa del blocco degli stipendi dei lavoratori impegnati nella raccolta rifiuti nel Comune di Torraca. La questione riguarda mesi di pagamenti non effettuati, che hanno portato alla decisione di predisporre azioni di protesta. La procedura è ora in fase preliminare.