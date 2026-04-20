aeroporto salerno costa amalfi da fit cisl campania e fit cisl salerno ok a piano gesac

Il sistema aeroportuale della Campania sta vivendo un momento di sviluppo, con l’approvazione di un nuovo piano da parte di GESAC, la società che gestisce l’aeroporto di Salerno Costa d’Amalfi. La Fit-Cisl Campania e la Fit-Cisl Salerno hanno dato il loro consenso all’accordo, ritenendolo positivo per il futuro della struttura. La notizia arriva in un periodo in cui si discutono anche altre iniziative legate alla crescita del settore aeroportuale regionale.

Tempo di lettura: 3 minuti Il percorso di crescita del sistema aeroportuale campano passa anche da Salerno e trova una conferma nel confronto tra GESAC e le organizzazioni sindacali, con la FIT-CISL Campania e la FIT-CISL Salerno che, al termine dei due giorni di incontri svolti a Napoli-Capodichino, esprimono una valutazione positiva sulle prospettive dello scalo Salerno Costa d’Amalfi. Durante la prima giornata, alla presenza dell’amministratore delegato Roberto Barbieri, sono state illustrate le linee di sviluppo dell’aeroporto salernitano, già interessato da interventi come l’allungamento della pista, il completamento delle infrastrutture di volo e la prossima apertura dell’aerostazione, passaggi che delineano una traiettoria di crescita pur all’interno di una fase iniziale ancora segnata dai costi di avvio.🔗 Leggi su Anteprima24.it

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