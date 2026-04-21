Pressioni sugli operatori ecologici a Sapri | la Fit Cisl si dichiara pronta allo sciopero

La Fit Cisl Salerno ha avviato una procedura di raffreddamento pre-sciopero contro la società responsabile dell’igiene urbana a Sapri. La decisione arriva dopo che l’organizzazione sindacale ha denunciato presunte pressioni esercitate dall’azienda sugli operatori ecologici. La situazione riguarda le modalità di gestione e le condizioni di lavoro del personale impiegato nel servizio di raccolta dei rifiuti nella città. La decisione è stata comunicata nelle ultime ore.

Nelle scorse ore, la Fit Cisl Salerno ha avviato la procedura di raffreddamento pre-sciopero nei confronti di General Enterprise, società responsabile dell'igiene urbana a Sapri, per protestare contro le presunte pressioni esercitate dall'azienda sugli operatori ecologici.La protestaLa.🔗 Leggi su Salernotoday.it Notizie correlate Aeroporto Salerno Costa d’Amalfi, la FIT-CISL Campania e la FIT-CISL Salerno sostengono il piano GESACTempo di lettura: 3 minutiIl percorso di crescita del sistema aeroportuale campano passa anche da Salerno e trova una conferma nel confronto tra... Aeroporto Salerno Costa Amalfi, da Fit-Cisl Campania e Fit-Cisl Salerno ok a piano GESACTempo di lettura: 3 minutiIl percorso di crescita del sistema aeroportuale campano passa anche da Salerno e trova una conferma nel confronto tra...