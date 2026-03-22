Differenziata | la guida Ecco come cambierà la raccolta del secco

A pochi giorni dalla consegna dei kit in via Calzecchi Onesti, molte famiglie ascolane non hanno ancora chiaro come funzionerà la nuova modalità di raccolta del secco. La distribuzione è iniziata, ma ancora ci sono incertezze su come differenziare correttamente i rifiuti. Il termine per il ritiro dei kit è il 31 marzo e l’amministrazione ha avviato le procedure per aggiornare la popolazione sul nuovo sistema.

Mancano pochi giorni per ritirare i kit in via Calzecchi Onesti (entro il 31 marzo) e, nonostante la distribuzione sia già iniziata, molte famiglie ascolane non hanno ancora compreso fino in fondo come funzionerà la nuova raccolta del secco introdotta dall’amministrazione. Un cambiamento importante che riguarda da vicino tutti i cittadini e che introduce un sistema più preciso e controllato per il conferimento dei rifiuti indifferenziati. Il cuore della novità è rappresentato dal mastello dotato di codice identificativo (Qr code), consegnato insieme al kit per la raccolta porta a porta. Ogni contenitore è associato a una singola utenza: questo significa che ogni conferimento di rifiuto secco sarà tracciato, permettendo di sapere chi lo ha effettuato e in quale quantità. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Differenziata: la guida. Ecco come cambierà la raccolta del secco Articoli correlati Leggi anche: Raccolta del vetro e dei metalli sospesa: ecco come e quando cambia la raccolta differenziata Raccolta differenziata: nel 2025 Cisterna supera la soglia del 65%Positivo l'andamento della raccolta differenziata nel comune di Cisterna, che chiude il 2025 superando la soglia del 65%. Una selezione di notizie su Differenziata la guida Ecco come... Temi più discussi: Differenziata: la guida. Ecco come cambierà la raccolta del secco; Bonus rifiuti 2026 calcolato al netto degli sconti comunali: ecco come funziona. La circolare Arera; Raccolta del vetro e dei metalli sospesa: ecco come e quando cambia la raccolta differenziata; Raccolta differenziata, a Milano cambiano le regole: ecco dove gettare le capsule del caffè. Differenziata: la guida. Ecco come cambierà la raccolta del seccoChi abita in condomini con 9 o più famiglie dovrà recarsi presso uno dei nuovi cassonetti intelligenti distribuiti sul territorio per mettere il sacchetto. ilrestodelcarlino.it Differenziata, tornano gli info point. Dal 1° aprile kit per 12mila famiglieTornano anche a Pietrasanta gli info pont di Ersu per la fornitura annuale dei kit della raccolta differenziata porta ... msn.com Il sistema adottato da 54 comuni del Novarese, capofila Arona. Il sindaco Alberto Gusmeroli, che è anche parlamentare della Lega: “La nostra raccolta differenziata in due anni è passata dal 50% all’83%”. Le multe con le fototrappole contro il fenomeno del - facebook.com facebook