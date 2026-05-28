Raccolta differenziata plastica non prelevata di fronte alla Questura | la denuncia dei residenti

Residenti di via dei Fiorentini, di fronte alla Questura di Napoli, denunciano che nella zona non è stata prelevata plastica durante la raccolta differenziata. È un episodio che si ripete, secondo quanto riferito, senza che siano stati presi provvedimenti. La plastica rimane a bordo strada, creando disagi tra i residenti. Nessuna comunicazione ufficiale è stata rilasciata dalle autorità competenti riguardo a questa incresciosa situazione.

Non è la prima volta che accade. Ci troviamo in via dei Fiorentini, di fronte alla Questura di Napoli.I residenti mostrano le foto e lamentano il mancato prelievo da parte dell'Asia della plastica come si può notare dai cassonetti della differenziata stracolmi stamattina, nonostante ieri fosse il. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

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