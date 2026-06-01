Il Milan non ha intenzione di cedere immediatamente Rabiot, nonostante le voci di mercato che indicano un possibile trasferimento. La società rossonera mantiene la proprietà sul giocatore e non ha ancora preso decisioni definitive. La trattativa rimane aperta, ma al momento non ci sono accordi o intenzioni di svendere il francese. La situazione contrattuale del centrocampista è al centro delle discussioni, e il suo futuro dipenderà dalle scelte del club.

Il Milan sta vivendo un momento di caos in questi giorni: dopo la sconfitta contro il Cagliari, Gerry Cardinale ha deciso di esonerare Massimiliano Allegri e di ripartire da zero anche per quanto riguarda l'organigramma dei rossoneri. Questa mancanza di punti di riferimento non fa altro che aumentare le voci di calciomercato con i possibili addii al Milan. Leao ha già espresso il suo volere di lasciare il club in un'intervista, ma non ci sono altre dichiarazioni di questo genere. Nonostante ciò si parla molto della possibilità di vedere Adrien Rabiot lontano dal Diavolo e di nuovo con Massimiliano Allegri, ma stavolta nel centrocampo del Napoli. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

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© Pianetamilan.it - Allegri vuole Rabiot al Napoli, ma perché darlo già per ceduto? Deve decidere il Milan

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#Rabiot vuole #Napoli, ha già dato la sua disponibilità ad #Allegri! La situazione – SI x.com

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