Arriva la smentita | Allegri non vuole al Milan il suo ex pupillo

Le recenti indiscrezioni di mercato riguardanti il Milan e l’interesse per il centrocampista sono state smentite. Si tratta di notizie che collegavano il club rossonero a un possibile trasferimento di un giocatore che in passato aveva lavorato con l’attuale allenatore. Tuttavia, fonti vicine alla società hanno confermato che non ci sono trattative in corso né piani ufficiali per portare il calciatore in squadra.

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