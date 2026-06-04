Quo Vadis? ed Effetto Notte | le rassegne del CSC per l’estate 2026

Da universalmovies.it 4 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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A luglio 2026, il Centro Sperimentale di Cinematografia presenterà le sue rassegne estive, Quo Vadis? ed Effetto Notte. Le due iniziative si svolgeranno nel cortile del centro, con proiezioni di film e incontri con registi e attori. L’obiettivo è offrire un calendario di eventi cinematografici aperti al pubblico, con spettacoli serali e attività culturali diffuse in diverse location della città.

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Il Centro Sperimentale di Cinematografia si prepara a “tornare in scena”, a luglio 2026, con le sue consolidate rassegne cinematografiche estive promosse e organizzare a Roma: “Quo Vadis? – Al cinema nel cuore di Roma” ed “Effetto notte”. A rendere questi appuntamenti sempre più attesi e apprezzati sono le location suggestive all’aperto tra le più belle di Roma, l’ingresso gratuito,l’attenta selezione pensata per un pubblico di ogni età, tipologia e provenienza e infine il coinvolgimento di personalità di rilievo del mondo della cultura e dell’audiovisivo. Dal 7 al 16 luglio tornerà “Quo Vadis? – Al cinema nel cuore di Roma”, la rassegna promossa da CSC – Cineteca Nazionale e Parco Archeologico del Colosseo organizzataal Tempio di Venere e Roma che da cinque anni registra il ‘sold out’ a ogni appuntamento. 🔗 Leggi su Universalmovies.it

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