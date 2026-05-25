Estate Fiorentina 2026 1.200 eventi | festival rassegne spazi culturali

Notizia in breve

L’Estate Fiorentina 2026, che si svolgerà dal 1° giugno al 30 settembre, prevede circa 1.200 eventi tra festival, rassegne e iniziative in spazi culturali della città. La manifestazione è stata annunciata nella Sala d’Arme di Palazzo Vecchio e include attività sia gratuite sia a pagamento.