Estate Fiorentina 2026 1.200 eventi | festival rassegne spazi culturali
L’Estate Fiorentina 2026, che si svolgerà dal 1° giugno al 30 settembre, prevede circa 1.200 eventi tra festival, rassegne e iniziative in spazi culturali della città. La manifestazione è stata annunciata nella Sala d’Arme di Palazzo Vecchio e include attività sia gratuite sia a pagamento.
Molto consistente, anche quest’anno, l’investimento dell’Amministrazione: quasi 1,9 milioni di euro, di cui 800mila euro del fondo PN Metro Plus 2021-2027. Fra le novità c’è grande attesa per Crossover 80, organizzato da Stazione Utopia, atmosfere e creatività fiorentina della New Wave anni ’80 che si svolgerà dal 2 luglio al 18 settembre, attraverso una grande esposizione immersiva e un calendario di eventi sul territorio. Inaugurazione con la mostra “Florence Calling” il 2 luglio al Mad – Murate Art District. Il cartellone ospita le voci dei protagonisti di quella stagione creativa, celebrando realtà storiche come Controradio, lo Studio... 🔗 Leggi su Firenzepost.it
Notizie e thread social correlati
Leggi anche: Iniziative culturali nel prossimo biennio, dal Comune 190mila euro per la realizzazione di festival e rassegne
Leggi anche: Estate Fiorentina: oltre 1.200 eventi, la cultura protagonista in tutta la città
Temi più discussi: Concerti, drink e serate sotto le stelle: i locali che animano l’estate fiorentina 2026; Estate Fiorentina 2026; ?Abitare l’altrove: la nuova stagione di Villa Vittoria; Quote Kean cambia squadra calciomercato Fiorentina estate 2026.
Torna il Festival della Montagna Fiorentina a Londa, con una formula rinnovata Per la sua terza edizione, il festival accompagnerà tutta l’estate: dal 6 giugno al 13 settembre, un calendario di eventi tra Londa e le sue frazioni intreccerà le feste storiche del te facebook
Non siamo Sky Sport, Pedullà, Fabrizio Romano ma quando vi raccontiamo aneddoti è perchè abbiamo fonti fidate e concrete. Gattuso è stato vicino alla Lazio sia nel 2019 che nel 2021. Lotito lo voleva nell'estate del 2021 poi Tare lo convinse a puntare su S x.com
[Filo Post-Partita] Juventus vs Fiorentina 2026-05-17 reddit
Estate Fiorentina 2026, 1.200 eventi: festival, rassegne, spazi culturaliIl Giardino delle rose FIRENZE - È stata presentata nella Sala d'Arme di Palazzo Vecchio l'Estate Fiorentina 2026, che dal 1° giugno al 30 settembre ... firenzepost.it
Oltre 1.200 eventi per l’Estate fiorentina, quattro mesi di musica e culturaQuattro mesi, dal primo giugno al 30 settembre, con oltre 1.200 eventi in città – tra musica, danza, cinema, teatro, talk e cultura – realizzati da 162 associazioni tramite 115 progetti. Sono i numeri ... controradio.it