Sta per esplodere l' estate del villaggio della bici | sotto le stelle sei rassegne tra gusto e spettacolo

A fine maggio si apre ufficialmente la stagione estiva al villaggio della bici di Forlimpopoli, con un’anteprima che dà il via a un calendario di eventi. Per i mesi di giugno e luglio sono previste sei rassegne che combinano spettacoli e momenti dedicati al cibo. L’evento si svolge sotto le stelle, coinvolgendo il pubblico in diverse iniziative che spaziano tra intrattenimento e gastronomia. La programmazione si concentra sull’offerta di serate pensate per diversi gusti e interessi.

Il sipario sulla stagione estiva del Brn Village di Forlimpopoli si alza ufficialmente a fine maggio con un'attesa anteprima, inaugurando un ricchissimo calendario di eventi che animerà i mesi di giugno e luglio. La grande novità di quest'anno è il debutto del neonato Giardino del Brn Restaurant. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

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For wealth, she marries into a cursed noble house—but raise the heirs, the infamous prince returns!

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