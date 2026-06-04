Il Quirinale ha confermato che non ci sono motivi per riconsiderare la grazia concessa a Nicole Minetti. Dopo verifiche sul provvedimento di clemenza, l’ufficio presidenziale ha comunicato che non si ravvisano ragioni per rivedere la decisione. La vicenda si conclude quindi con la conferma dell’amnistia.

Caso chiuso. Dopo le opportune verifiche sulla grazia a Nicole Minetti il Quirinale mette nero su bianco che "non si ravvisano motivi per una rivalutazione del provvedimento di clemenza" adottato. "L'Autorità giudiziaria competente -la Procura Generale presso la Corte d'Appello di Milano- ha condotto gli accertamenti, richiesti dalla Presidenza della Repubblica e sollecitati dal ministero della Giustizia, sulla asserita infondatezza delle condizioni che hanno portato alla concessione della grazia alla signora Minetti", si legge in una nota. "La Procura Generale, su presunti fatti raffigurati in notizie di stampa, ha disposto accurate verifiche in ogni direzione necessaria, per il tramite degli organismi di Polizia italiani e dell'Interpol, giungendo alla conclusione che essi non corrispondono al vero. 🔗 Leggi su Iltempo.it

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© Iltempo.it - Chiuso il caso Minetti. Il Quirinale: nessun motivo per rivedere la grazia

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Tutti pensano che il caso #Minetti sia chiuso, ma il bello viene ora, negli USA le cause di risarcimento, sono prese molto sul serio. Mi sa che stavolta qualcuno dovrà dichiarare il fallimento per salvarsi. x.com

Caso Nicole Minetti, Pg Milano conferma parere positivo sulla grazia reddit

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