Il Quirinale ha concesso la grazia a Nicole Minetti, condannata in via definitiva per peculato e induzione alla prostituzione nel processo Ruby bis. La decisione è stata motivata da motivi di salute di un familiare, come riportato da fonti ufficiali. Minetti, ex consigliere regionale lombardo, aveva ricevuto una condanna complessiva di oltre quattro anni di reclusione. La grazia permette ora di evitare l’esecuzione della pena.

Secondo quanto anticipato da ‘Mi manda Rai3’, Nicole Minetti, ex Consigliera regionale lombarda, condannata in via definitiva a 1 anno e 1 mese per peculato e a 2 anni e 10 mesi per induzione alla prostituzione nell’ambito del processo Ruby bis, “è stata graziata dal Presidente della Repubblica”. L’anticipazione è stata diffusa sui social del programma precisando che “il provvedimento di grazia, giunto per motivi umanitari, è stato rilasciato nelle scorse settimane con il parere positivo del Ministro della Giustizia Nordio e quello del Procuratore Capo della Corte d’Appello”. Fonti Quirinale, grazia a Minetti concessa per motivi salute di minore. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Nicole Minetti, concessa la grazia. Il Quirinale: “Motivi di salute di un familiare”

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