Il Quirinale ha concluso le indagini sulla grazia concessa a Minetti, prendendo atto delle risultanze emerse. Contestualmente, è stato dato il via libera alla ripresa delle attività nucleari, secondo quanto comunicato. La nota ufficiale evidenzia la chiusura del caso riguardante Minetti e l'autorizzazione a procedere con le iniziative nel settore energetico. Non sono stati forniti dettagli sui contenuti delle indagini o sui passaggi successivi.

Si chiude il caso Minetti. In una nota, il Quirinale prende atto delle conclusioni delle nuove indagini. Alla Camera, intanto, primo via libera per il ritorno al nucleare. Servizio di Augusto Cantelmi TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it

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Quirinale chiude caso sulla grazia a Minetti. Primo via libera al nucleare

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