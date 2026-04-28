Nelle ultime ore si sono registrate nuove tensioni tra il Quirinale e il governo, con richieste di chiarimenti riguardo alla concessione della grazia a una ex parlamentare coinvolta in un procedimento giudiziario. Fonti ufficiali hanno reso noto che il tema è al centro di un confronto tra le parti, mentre le interlocuzioni tra le istituzioni proseguono per fare luce sulla vicenda. La situazione ha suscitato discussioni nel panorama politico e istituzionale italiano.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Nuove frizioni istituzionali. Non si placano le tensioni tra Quirinale e Palazzo Chigi. Dopo le polemiche sul decreto Sicurezza, emerge ora il caso legato alla grazia concessa a Nicole Minetti. Alcune ricostruzioni giornalistiche hanno sollevato dubbi sugli elementi alla base del provvedimento, spingendo il Quirinale a richiedere verifiche urgenti al ministero della Giustizia. Da via Arenula è arrivata una prima risposta, ma la vicenda resta aperta. La grazia a Minetti e i dubbi sollevati. Nicole Minetti, ex consigliera regionale lombarda, era stata condannata in via definitiva e ha ottenuto la grazia per motivi umanitari legati alla sua nuova situazione familiare.🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Caso Minetti, tensioni tra Quirinale e Governo: chiesti chiarimenti sulla grazia

Notizie correlate

Grazia a Nicole Minetti, chiesti chiarimenti dal Quirinale a Nordio: “Circostanze diverse da quelle presentate a Mattarella”Dal Colle si spiega che “la lettera è partita in seguito a notizie di stampa dalle quali emergerebbe la sussistenza di circostanze diverse da quelle...

Il Quirinale chiede chiarimenti sulla grazia a Nicole MinettiABBONATI A DAYITALIANEWS Richiesta urgente al Ministero della Giustizia Il Quirinale ha inviato una comunicazione ufficiale al Ministero della...

Aggiornamenti e dibattiti

Temi più discussi: Grazia a Nicole Minetti, il Quirinale chiede verifiche: si riapre il caso; Caso Minetti, il ministero della Giustizia scarica sui magistrati e attacca: abbiamo i certificati. Subito il via a ulteriori indagini; Scoppia caso grazia a Minetti, Quirinale chiede chiarimenti a Nordio; Caso Minetti, il governo imbarazza Mattarella e lo obbliga a intervenire (di nuovo).

I retroscena dell'atto di clemenza e le prime incongruenze del caso Nicole MinettiLa grazia umanitaria concessa a Nicole Minetti dalle massime cariche dello Stato è stata inizialmente tenuta segreta per tutelare il supremo ... dailyexpress.it

Scoppia caso grazia a Minetti, Quirinale chiede chiarimenti a NordioRoma, 27 apr. (askanews) – Sulla grazia a Nicole Minetti scoppia un caso che vede di nuovo tensioni tra governo e Quirinale. Il caso viene sollevato da una inchiesta del ‘Fatto Quotidiano’ secondo cui ... askanews.it

PODCAST | PRIME PAGINE | Esplode il caso Minetti, il Colle richiama Nordio sulla grazia. L'attacco di Venezi dopo il licenziamento da La Fenice: "io bullizzata e offesa". #ANSA https://open.spotify.com/episode/3ZH3nqB1ZaMgmz8MXoLelf - facebook.com facebook

Caso Minetti, come funziona la grazia. È un atto di clemenza individuale concesso dal presidente della Repubblica, ma il Guardasigilli si occupa dell'istruttoria e ne è responsabile #ANSA x.com