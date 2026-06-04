Quinta stella in memoria del cestista della Juvecaserta Rosario De Felice
A Caserta, presso la rotonda tra via Ruggiero, via Tiziano e via Cappuccini, si è svolta una cerimonia per scoprire una nuova stella dedicata a un giovane cestista. La stella si trova su una scultura di un pallone da basket e rappresenta la quinta in memoria di Rosario De Felice, giocatore della Juvecaserta. La cerimonia ha coinvolto presenti locali e rappresentanti sportivi.
Si è tenuta presso la rotonda situata all’incrocio tra via Ruggiero, via Tiziano e via Cappuccini, a Caserta, dove è collocata una scultura raffigurante un pallone da basket, la cerimonia per lo scoprimento della quinta stella, dedicata a Rosario De Felice, giovane cestista coinvolto nel. 🔗 Leggi su Casertanews.it
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