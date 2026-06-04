Quinta stella in memoria del cestista della Juvecaserta Rosario De Felice

Notizia in breve

A Caserta, presso la rotonda tra via Ruggiero, via Tiziano e via Cappuccini, si è svolta una cerimonia per scoprire una nuova stella dedicata a un giovane cestista. La stella si trova su una scultura di un pallone da basket e rappresenta la quinta in memoria di Rosario De Felice, giocatore della Juvecaserta. La cerimonia ha coinvolto presenti locali e rappresentanti sportivi.