Il 18 giugno si svolgerà la prima prova scritta dell'esame di Maturità 2026, a quindici giorni dalla data. Un'esperta di formazione sottolinea l'importanza di sviluppare un metodo di studio personale e di mantenere autenticità nell’autopresentazione. Secondo lei, questa non deve sembrare una vendita, ma una riflessione critica sui propri punti di forza. La preparazione si concentra quindi sulla capacità di esprimersi con chiarezza e coerenza.

In cosa cambia l’esame del 2026 La nuova formula introdotta dal decreto legge n. 127 (792025), convertito nella legge 164 (30 ottobre 2025), apporta alcuni significativi cambiamenti nell’esame conclusivo della scuola media superiore. L’aspetto più “mediatico”, se così si può dire, è il ritorno alla denominazione di Esame di Maturità (non più di Stato). “Ritorno” perché, prima che il ministro Berlinguer introducesse nel 1997 la definizione di Esame di Stato, il nome ufficiale, coniato nel 1923 dal ministro Giovanni Gentile, era quello di ‘Esame di Maturità’, destinato a resistere nel sentire comune fino ad oggi. Le altre novità dell’Esame sono: A partire dal 4 giugno sul sito del portale ministeriale, è possibile cercare la propria commissione selezionando provincia, comune e istituto scolastico. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Quindici giorni all'esame di Maturità 2026, i consigli dell'esperta di formazione: «Avere un metodo di studio personale ed essere sé stessi: l'autopresentazione non è una televendita, ma una riflessione critica»

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Orale maturità 2026, come si svolge il colloquio: regole, valutazione e cosa cambia davvero

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Un mese all'esame di Maturità 2026, le indicazioni e i consigli dell'esperta di formazione:A circa un mese dall’esame di Maturità 2026, si intensificano le indicazioni e i consigli forniti da un’esperta di formazione.

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