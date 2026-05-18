Un mese all' esame di Maturità 2026 le indicazioni e i consigli dell' esperta di formazione |

A circa un mese dall’esame di Maturità 2026, si intensificano le indicazioni e i consigli forniti da un’esperta di formazione. La prima prova scritta è prevista per il 18 giugno, segnando la conclusione del percorso delle scuole superiori. Sono state condivise alcune linee guida per affrontare al meglio questa fase, che rappresenta l’ultimo step del ciclo scolastico per molti studenti. Le indicazioni riguardano sia l’organizzazione dello studio che le modalità di preparazione per affrontare le prove.

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In cosa cambia l’esame del 2026 La nuova formula introdotta dal decreto legge n. 127 (792025), convertito nella legge 164 (30 ottobre 2025), apporta alcuni significativi cambiamenti nell’esame conclusivo della scuola media superiore. L’aspetto più “mediatico”, se così si può dire, è il ritorno alla denominazione di Esame di Maturità (non più di Stato). “Ritorno” perché, prima che il ministro Berlinguer introducesse nel 1997 la definizione di Esame di Stato, il nome ufficiale, coniato nel 1923 dal ministro Giovanni Gentile, era quello di ‘Esame di Maturità’, destinato a resistere nel sentire comune fino ad oggi. Le altre novità dell’Esame... 🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Un mese all'esame di Maturità 2026, le indicazioni e i consigli dell'esperta di formazione: ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Il nuovo Esame di Maturità (2026) in sintesi Sullo stesso argomento Esame di maturità 2026: consigli pratici per arrivare preparatiPer migliaia di studenti italiani torna uno degli appuntamenti più attesi e temuti: l’esame di maturità. Leggi anche: Esame di maturità a.s. 2025/2026. Indicazioni operative: non un solo cambio di denominazione, ma nuova prospettiva L'analisi della Conferenza dei Collegi Universitari di Merito a poco più di un mese dall'esame che segna la fine del percorso delle scuole superiori x.com Università: 7 consigli per aiutare le famiglie a supportare i figli nella scelta dopo la MaturitàL'analisi della Conferenza dei Collegi Universitari di Merito a poco più di un mese dall'esame che segna la fine del percorso delle scuole superiori ... vanityfair.it Esame di Maturità 2026, il calendario con tutte le date importanti: dalle scadenze di maggio al colloquio oraleL'Esame di Maturità 2026 entra nel vivo: con la pubblicazione dell'Ordinanza Ministeriale n. 54 del 26 marzo 2026, il Ministero dell'Istruzione e del Merito ha delineato il percorso definitivo che por ... orizzontescuola.it