Questura settimana di nuove nomine e pensionamenti | ecco i nuovi incarichi

Da ravennatoday.it 4 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Nella settimana si sono verificati vari cambiamenti alla Questura di Ravenna, con diverse nomine e pensionamenti. Sono stati assegnati nuovi incarichi e alcuni dipendenti hanno concluso la loro attività lavorativa. La situazione ha portato a una rotazione nel personale, senza che siano stati comunicati dettagli specifici sui soggetti coinvolti.

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Alla Questura di Ravenna, in settimana, si contano diversi cambiamenti tra pensionamenti e nuovi incarichi. Tra questi, quello del vice questore aggiunto Giovanni Olmi, proveniente dalla Questura di Venezia, che ha assunto le funzioni di capo di gabinetto, sostituendo il vice questore Antonio. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

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