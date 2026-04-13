Nuovi incarichi per i dirigenti della polizia di Stato della questura di Chieti Fratamico e Finizio

Il questore di Chieti ha annunciato i nuovi incarichi assegnati ai dirigenti della polizia di Stato nella questura. I cambiamenti riguardano Fratamico e Finizio, che hanno ricevuto nuove responsabilità all’interno della struttura. La decisione è stata comunicata ufficialmente dal dipartimento della Pubblica Sicurezza. Questi aggiornamenti riguardano le funzioni di alcuni dei principali responsabili della questura locale.

Il questore Leonida Marseglia ha ufficializzato i nuovi incarichi assegnati dal dipartimento della Pubblica Sicurezza ai dirigenti all’interno della questura.Il dottor Antonello Fratamico, neo promosso primo dirigente, ha assunto la dirigenza della divisione Anticrimine, mantenendo l’incarico di.🔗 Leggi su Chietitoday.it Questura di Genova: hanno preso servizio 24 nuovi vice ispettori della Polizia di StatoDopo un breve periodo di affiancamento, sono stati destinati a vari ambiti di servizio, anche per rafforzare le attività strategiche di controllo del... Telefonate truffa dal numero della Questura di Rimini, l'allarme della Polizia di StatoLa Questura di Rimini avverte che dalla mattina del 20 gennaio sono arrivate diverse segnalazioni da parte dei cittadini raggiunti telefonicamente da...