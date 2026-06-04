Questura di Lecce Giorgio Grasso è il nuovo capo della divisione anticrimine

Notizia in breve

Il vicequestore Giorgio Grasso è stato nominato nuovo dirigente reggente della divisione anticrimine presso la questura di Lecce. La nomina è stata comunicata ufficialmente e si inserisce in un cambio di responsabilità all’interno della struttura. Grasso assume il ruolo di guida temporanea del reparto, che si occupa di attività investigative contro il crimine. La sua nomina avviene in un momento di riorganizzazione interna della questura.