Questura di Lecce Giorgio Grasso è il nuovo capo della divisione anticrimine
Il vicequestore Giorgio Grasso è stato nominato nuovo dirigente reggente della divisione anticrimine presso la questura di Lecce. La nomina è stata comunicata ufficialmente e si inserisce in un cambio di responsabilità all’interno della struttura. Grasso assume il ruolo di guida temporanea del reparto, che si occupa di attività investigative contro il crimine. La sua nomina avviene in un momento di riorganizzazione interna della questura.
LECCE - Il vicequestore Giorgio Grasso è il nuovo dirigente reggente della divisione anticrimine della questura di Lecce. L'avvicendamento ai vertici segna il ritorno nel capoluogo salentino del funzionario, che porta con sé un lungo percorso professionale nel contrasto alla criminalità. 🔗 Leggi su Lecceprima.it
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