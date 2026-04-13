Turnover in Questura Simone Scalzo nuovo dirigente dell' Anticrimine

In Questura si registra un cambio di leadership con l'assegnazione di un nuovo dirigente dell’Anticrimine. I primi dirigenti della polizia di Stato, Gabriele Presti e Vittorio La Torre, hanno lasciato il loro incarico, mentre Simone Scalzo è stato nominato al loro posto. La rotazione del personale avviene in un momento di passaggio per la Questura, che ha visto anche il saluto dei dirigenti uscenti.

Porte girevoli in Questura. Salutano Messina i primi dirigenti della polizia di Stato Gabriele Presti e Vittorio La Torre e arriva il parigrado Simone Scalzo.Scalzo, neo promosso Primo Dirigente, assume l’incarico di dirigente della Divisione Anticrimine, sovrintendendo al contempo alle attività.🔗 Leggi su Messinatoday.it Questura di Salerno: Lorena Antonia Cicciotti nuovo dirigente della Divisione AnticrimineDal 9 marzo 2026 il Primo Dirigente della Polizia di Stato, Lorena Antonia Cicciotti, proveniente dal Commissariato “Bari-Carrassi”, ha assunto... A Lodi arriva Maria Elena Testoni: nuova dirigente all’Anticrimine della QuesturaLodi, 13 aprile 2026 - Cambio al vertice della Divisione Anticrimine della Questura di Lodi.