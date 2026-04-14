Catanzaro arriva l’esperto di Messina | nuovo capo Anticrimine

A Catanzaro, il comando della Divisione Anticrimine della Questura ha un nuovo responsabile. È arrivato il primo dirigente Vittorio La Torre, trasferito dalla Squadra Mobile di Messina. La Torre prende il posto del precedente capo, e ora guiderà le attività di contrasto alla criminalità nella città. La sua esperienza è stata maturata nel corso degli anni in diversi servizi di polizia.

Il comando della Divisione Anticrimine della Questura di Catanzaro cambia guida con l'arrivo del primo dirigente Vittorio La Torre, esperto operativo traslocato dalla Squadra Mobile di Messina. Il nuovo responsabile ha incontrato ieri mattina il questore Giuseppe Linares per definire l'avvio delle attività nel capoluogo calabrese. Un profilo operativo forgiato tra Nord e Sud La carriera di Vittorio La Torre inizia nel 2008 con un incarico presso la Polizia Stradale a Nuoro. Dopo aver diretto la .🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Catanzaro, arriva l’esperto di Messina: nuovo capo Anticrimine Leggi anche: Stefano Scarpetta: chi è l'italiano esperto di lavoro nominato nuovo capo economista dell'Ocse A Lodi arriva Maria Elena Testoni: nuova dirigente all’Anticrimine della QuesturaLodi, 13 aprile 2026 - Cambio al vertice della Divisione Anticrimine della Questura di Lodi. Temi più discussi: Avellino-Catanzaro 1-1, incredibile allo stadio Partenio: il portiere Iannarilli segna al 95'; Ballardini: Avellino, più cattiveria. Izzo smetta di fare lo stupido; Catanzaro, un’altra amara beffa. L’Avellino pareggia nel recupero con un gol del portiere La puntata di Studio giallorosso; Avellino-Catanzaro 1-1, le pagelle: tra luci e ombre le pagelle di una vittoria sfiorata. Catanzaro, si chiude senza il colpo in attacco: saluta Pandolfi ma non arriva GliozziSi chiude con un rimpianto il mercato invernale del Catanzaro. Il bilancio parla di cinque uscite e tre arrivi, in linea con le strategie iniziali del club, ma l’ultima giornata non ha regalato il ... m.tuttomercatoweb.com Catanzaro, il rinforzo per l'attacco arriva da Malta: tesserato Koffi dall'Hamrun SpartansNonostante sia sfumato in extremis l’arrivo di Ettore Gliozzi dal Modena, il Catanzaro ha potenziato il suo reparto offensivo con un giocatore di respiro internazionale e relativamente giovane. Il ... tuttomercatoweb.com Live: Catanzaro 1-1 Modena Goal: Adorni (28') Data Free: https://matchcorner.live/CAT-MOD - facebook.com facebook I giudici di Catanzaro riconoscono la rimozione dell’incompatibilità e condannano il ricorrente alle spese #InCalabria x.com