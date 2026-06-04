Il tennista ha annunciato di aver subito un infortunio all’anca, con dolore intenso che lo ha costretto a fermarsi. Ha riferito di essere stanco di ritirarsi e spera che le radiografie chiariscano la natura del problema. Si tratta di un nuovo episodio di infortunio che si aggiunge a una serie di precedenti. Il giocatore non ha fornito dettagli sul tempo di recupero previsto.

“È l’ anca, spero che le radiografie mi diranno cosa è stato”. Un nuovo dolore, l’ennesimo infortunio. Questa volta è l’anca a distruggere i sogni di gloria di Matteo Berrettini. Il 30enne romano si è dovuto fermare ancora una volta, durante il secondo set dei quarti di finale del Roland Garros. Niente possibilità di sfidare Flavio Cobolli: a giocarsi la possibilità di accedere alla finale di Parigi sarà Matteo Arnaldi. Il sanremese aveva vinto il primo set, stava giocando bene, ma per Berrettini il rammarico più grande è non aver avuto la chance di lottare, di provarci. È successo di nuovo. E questo stop lo costringe a dover provare a ripartire di nuovo, sperando di essere pronto per giocare a Wimbledon tra meno di un mese. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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© Ilfattoquotidiano.it - “Questa volta è l’anca. Il dolore è forte e non so quanto starò fermo. Sono stanco di ritirarmi”: Berrettini spiega il suo infortunio

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L'ultima volta che ho giocato qui sullo Chatrier era stato nel 2021, sono contento di essere tornato e per questa vittoria, ma il torneo non è ancora finito. Mi sono messo bene in campo, mi sento bene e sono felice per la mia condizione fisica. Vedo un po' di ba x.com

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