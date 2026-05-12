Dopo l’eliminazione agli ottavi di finale a Parigi, il tennista italiano ha dichiarato di aver giocato con una gamba sola e di essere stanco di ritirarsi. Ha espresso un certo desiderio di partecipare ancora al Roland Garros, anche se ha lasciato intendere alcune riserve. Sconfortato, ha commentato le difficoltà mentali di affrontare la competizione in queste condizioni, sottolineando la fatica psicofisica vissuta durante il torneo.

Lorenzo Musetti è sconfortato, non semplicemente per l’eliminazione prematura nel torneo di casa, contro Ruud, e la conseguente uscita dalla top ten. I tormenti sono più profondi e si annidano in un corpo che, troppo di frequente, non dà le risposte giuste. “Oggi non volevo ritirarmi perché sono stanco dei ritiri, chiedo scusa per lo spettacolo ma non ero in grado di competere. Qui a Roma ho giocato su una gamba sola e avevo paura di appoggiare la gamba sinistra”. Se dopo la prima partita contro Cerundolo, la prestazione opaca era stata associata a una tensione mentale e a un principio di crampi, ora Lorenzo parla espressamente del guaio muscolare al quadricipite sinistro che è affiorato in questi giorni.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Musetti: "Ho giocato su una gamba sola, sono stanco di ritirarmi. Il Roland Garros? Ci spero ma..."

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